Трамп заявил, что стена с Мексикой быстро окупится

Президент США Дональд Трамп выступил с обратился к нации на фоне политического кризиса, который возник из-за нежелания демократов одобрить финансирование строительства стены на границе с Мексикой. ​Видеозапись обращения была опубликована на сайте Белого дома 9 января.

В начале своей речи Трамп привел данные по нелегальной миграции, по количеству убийств с участием нелегалов, по объемам наркотиков, которые незаконно переправляются через открытую границу.



Он охарактеризовал ситуацию на границе, как гуманитарный кризис и кризис в области безопасности.

Американский лидер подчеркнул, что строительство стены на границе быстро себя окупит.

"Стена на границе очень быстро себя окупит. Стоимость нелегальных наркотиков (попадающих в США) превышает 500 миллиардов долларов в год – гораздо больше, чем 5,7 миллиарда, которые мы запросили у Конгресса (на строительство стены). Стена также будет оплачена опосредованно за счет нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой", − заявил Трамп в телеобращении.

По мнению президента США нежелание демократов поддержать выделение средств на строительство стены вызвано не заботой о стране, а желанием противодействовать ему лично.





Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net