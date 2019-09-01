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09. 01. 2019

Япония ждет поддержки от США по договору с Россией

Япония рассчитывает, что США поддержат ее усилия по заключению мирного договора с Россией в противовес растущему влиянию Китая. Об этом заявил советник главы японского правительства Кацуюки Каваи в ходе лекции в Вашингтоне во вторник, 8 января, сообщает Kyodo.

"Хотелось бы, чтобы США поняли важность заключения японо-российского мирного договора в качестве средства совместного противодействия угрозе со стороны Китая, − отметил Каваи.

По его словам, премьер-министр Синдзо Абэ решительно настроен на подписание документа и разрешение территориального спора с Россией во время своего пребывания на посту главы правительства.

Ранее Абэ заявил о "решающем моменте" в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по заключеню мирного договора.

Напомним, в конце 2018 года лидеры Японии и России провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В декларации указано, что после заключения мирного договора Японии будут переданы острова Хабомаи и Шикотан.

Ранее Япония настаивала на возвращении четырех островов – Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир.

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Источник: korrespondent.net

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