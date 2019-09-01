Япония ждет поддержки от США по договору с Россией

Япония рассчитывает, что США поддержат ее усилия по заключению мирного договора с Россией в противовес растущему влиянию Китая. Об этом заявил советник главы японского правительства Кацуюки Каваи в ходе лекции в Вашингтоне во вторник, 8 января, сообщает Kyodo.
"Хотелось бы, чтобы США поняли важность заключения японо-российского мирного договора в качестве средства совместного противодействия угрозе со стороны Китая, − отметил Каваи.
По его словам, премьер-министр Синдзо Абэ решительно настроен на подписание документа и разрешение территориального спора с Россией во время своего пребывания на посту главы правительства.
Ранее Абэ заявил о "решающем моменте" в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по заключеню мирного договора.
Напомним, в конце 2018 года лидеры Японии и России провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.
В декларации указано, что после заключения мирного договора Японии будут переданы острова Хабомаи и Шикотан.
Ранее Япония настаивала на возвращении четырех островов – Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир.
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Источник: korrespondent.net
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