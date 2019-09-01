В Ираке взорвался автомобиль: трое погибших

В иракском городе Тикрит в результате подрыва автомобиля погибли трое человек, еще четверо пострадали. Об этом во вторник, 8 января, сообщает Anadolu.
Как отмечается, машина взорвалась возле местного отделения полиции.
Ни одна группировка еще не взяла на себя ответственность за взрыв.
Ранее на улице города Идлиб в Сирии взорвался автомобиль, не менее 18 человек погибли.
В Ираке произошло два теракта, есть жертвы
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Источник: korrespondent.net
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