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09. 01. 2019

В Ираке взорвался автомобиль: трое погибших

В иракском городе Тикрит в результате подрыва автомобиля погибли трое человек, еще четверо пострадали. Об этом во вторник, 8 января, сообщает Anadolu.

Как отмечается, машина взорвалась возле местного отделения полиции.

Ни одна группировка еще не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее на улице города Идлиб в Сирии взорвался автомобиль, не менее 18 человек погибли.

В Ираке произошло два теракта, есть жертвы

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Источник: korrespondent.net

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