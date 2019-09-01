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09. 01. 2019

В Черное море зайдет еще один корабль НАТО - посол

Военный корабль Нидерландов, возглавивший одну из постоянно действующих групп НАТО, планирует зайти в Черное море. Об этом глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил в интервью для одного из украинских телеканалов, сообщает в среду, 9 января, УНН.

"Есть действующие группы - сейчас, например, одну из групп возглавили Нидерланды, а нидерландский корабль только принял управление, они собираются зайти в Черное море", - отметил посол.

Пристайко рассказал, что военные корабли все чаще заходят в Черное море. В частности, он пояснил, что конвенция о режиме проливов (конвенция Монтре), которая регулирует международное судоходство в черноморских проливах, должна ограничивать число и тоннаж военных судов, не принадлежащих странам вокруг Черного моря, а также то, насколько долго они могут находиться в Черном море.

Из-за этого, по словам Пристайко, НАТО использует ротационный принцип - одни корабли будут менять другие.

Ранее десантный корабль ВМС США Fort McHenry зашел в румынский порт Констанцу в Черном море.

Также сообщалось, что власти Турции с 10:50 по Киеву 8 января закрыли пролив Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости.

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Источник: korrespondent.net

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