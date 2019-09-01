Лента RSS
Подписаться на ленту
09 января 2019, среда, 11:38
-11°C
Завтра -10°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
09. 01. 2019

В Австралии десять диппредставительств получили подозрительные посылки

Более десяти подозрительных посылок были доставлены в консульства и посольства разных стран в австралийском Мельбурне. Сотрудники некоторых диппредставительств эвакуированы. Об этом в среду, 9 января, сообщает The Weekly Times.

В частности, пакеты доставили в дипломатические офисы Германии, Италии, Индии, Испании, Британии, Швеции и Кореи, некоторые из них были эвакуированы.

На места отправлены полиция, пожарные, скорая и спасательные службы.

Обстоятельства инцидентов выясняются. 

Cмотрите фотогалерею: В Австралии десять диппредставительств получили подозрительные посылки

Ранее МИД Греции эвакуировали из-за подозрительного пакета, присланного по почте.

В офисе CNN нашли бомбу и конверт с белым порошком

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В пачке вискаса теперь не 400, а 300 грамм. Приходится объяснять коту про нефть, про ндс и про пенсии.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.