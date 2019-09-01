Япония покупает необитаемый остров для переноса авиации США

Министерство обороны Японии решило купить за 16 млрд иен (более 147 млн ​​долларов) необитаемый остров Маге в префектуре Кагосима на юго-западе страны, чтобы перенести туда массированные учения палубных самолетов с авианосцев ВМС США. Предварительное соглашение о покупке острова будет подписано уже на этой неделе, сообщает в среду, 9 января, газета Yomiuri.

Указано, что сам остров, который сейчас почти полностью принадлежит частной компании из Токио, будет передан военным властям к концу марта.

Как отмечается, учения авиации, в ходе которых отрабатываются взлеты и посадки самолетов на палубу авианосцев, сопровождаются большим шумом и вызывают в Японии протесты населения и органов местного самоуправления. Поэтому они были перенесены почти на безлюдный отдаленный остров Иводзима. Однако он расположен слишком далеко - более чем в 1,2 тысячи километров от Токио.

Как следствие, еще в 2011 году военные двух стран решили проработать вопрос о размещении полигона для таких тренировок на острове Маге. Он расположен всего в 400 км от авиабазы ​​морской пехоты США Ивакуни на юго-востоке острова Хонсю, куда сейчас переведены около 60 самолетов палубной авиации США.

Фото: yomiuri.co.jp

Теперь на острове Маге площадью 8 кв. км предполагается построить аэродром и другие объекты вооруженных сил Японии. Вскоре они будут использоваться совместно с американской авиацией, в частности, с авианосца ВМС США Ronald Reagan.

Напомним, Япония рассчитывает, что США поддержат ее усилия по заключению мирного договора с Россией в противовес растущему влиянию Китая.

Также сообщалось, что у побережья Японии столкнулись американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net