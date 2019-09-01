Крушение судна у Турции: тела двух погибших украинцев идентифицировали

В Турции идентифицировали тела двух погибших в крушении грузового судна Volgo Balt украинцев. Об этом в среду, 9 января, в соцсети в Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.



По его словам, близким погибших граждан Украины уже сообщили.

Спасательная операция продолжается.

За результатами опізнання ідентифіковано 2 тіла, які вчора були підняті рятувальниками, близькі загиблих громадян Украіни повідомлені.Рятувальна операція триває — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 9 января 2019 г.

Напомним, 8 января береговая охрана подняла тело одно из украинских моряков, погибших во время аварии судна у берегов Турции. Позже спасатели извлекли из воды тела еще двух человек.

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Источник: korrespondent.net