Крушение судна у Турции: тела двух погибших украинцев идентифицировали

В Турции идентифицировали тела двух погибших в крушении грузового судна Volgo Balt украинцев. Об этом в среду, 9 января, в соцсети в Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.
По его словам, близким погибших граждан Украины уже сообщили.
Спасательная операция продолжается.
За результатами опізнання ідентифіковано 2 тіла, які вчора були підняті рятувальниками, близькі загиблих громадян Украіни повідомлені.Рятувальна операція триває— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 9 января 2019 г.
Напомним, 8 января береговая охрана подняла тело одно из украинских моряков, погибших во время аварии судна у берегов Турции. Позже спасатели извлекли из воды тела еще двух человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость