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09. 01. 2019

В Британии неизвестный пытался проникнуть в здание парламента

В Великобритании полиция задержала неизвестного мужчину, который попытался проникнуть в Вестминстерский дворец в Лондоне, в котором проходят заседания парламента. Об этом в среду, 9 января, сообщает The Sun.

Указано, что мужчина был задержан по подозрению в незаконном проникновении на территорию дворца.

Как уточнил портал, подозреваемого доставили в полицейский участок.

Как известно, в здании Вестминстерского дворца проходят заседания британского парламента.

Ранее похожий инцидент произошел в Лондоне 11 декабря 2018 года, когда неизвестный пытался проникнуть в британский парламент, однако был задержан полицией.

Также сообщалось, что в результате нападения неизвестного на станции метро в британском городе Манчестер три человека получили ножевые ранения.

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Источник: korrespondent.net

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