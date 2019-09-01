Ким Чен Ын покинул Китай

Поезд лидера КНДР Ким Чен Ына покинул Пекин после его двухдневного визита в Китай. Об этом в среду, 9 января, сообщает Yonhap.



Отмечается, что поезд должен прибыть в столицу Северной Кореи Пхеньян утром 10 января.



По данным агентства, перед отъездом Ким Чен Ын пообедал с главой Китайской народной республики Си Цзиньпином. Подробности их переговоров не разглашаются. Известно, что встреча продлилась час.

После переговоров Си Цзиньпин дал торжественный прием для Ким Чен Ына, у которого был день рождения 8 января. Ему исполнилось 35 лет.

Как сообщалось, лидер КНДР Ким Чен Ын с 7 января находился с тайным визитом в Китае.

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Источник: korrespondent.net