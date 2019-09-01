В страдающем от засухи Израиле выпал снег

На севере Израиля в ночь на среду, 9 января, выпал снег, глубина снежного покрова на горе Хермон превысила один метр. Об этом сообщает газета Едиот ахронот.

Указано, что снегопады на севере стали итогом мощной зимней бури, обрушившейся на страну в начале недели. Ливневые дожди и грозы прошли по всей территории Израиля - от самого севере до города Эйлат на побережье Красного моря на юге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svetlana Shvedkina (@shvetka74) 8 Янв 2019 в 5:00 PST

"В ряде северных районов страны выпало несколько сантиметров снега. Синоптики предупреждают о высокой опасности в ближайшие дни затоплений в низинах на юге и востоке Израиля - в пустынях Негев и Арава и в районе Мертвого моря", - пишет издание.

В то же время израильское Управление водных ресурсов отмечает, что за 48 часов уровень воды в озере Кинерет - главном природном резервуаре Израиля - поднялся на 19,5 см, достигнув отметки в минус 214,24 м ниже уровня Мирового океана. При этом поток воды в реке Иордан утром 9 января превысил 100 куб. м в минуту, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

Как известно, с лета 2014 года Израиль страдал от рекордной засухи, в результате которой водные ресурсы государства истощились, а уровень воды в озере Кинерет упал ниже так называемой "черной черты", после которой водозабор становится практически невозможным.

Напомним, в Европе из-за сильных снегопадов и ухудшения погоды за последнюю неделю погибли 12 человек, сотни попали в снежные ловушки в альпийских регионах.

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Источник: korrespondent.net