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09. 01. 2019

Школьница выстрелила себе в лицо из пистолета, пытаясь сделать селфи

В подмосковных Мытищах 13-летняя девочка выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, когда делала селфи с оружием. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Московской области в среду, 9 января.

"По данным следствия, 13-летняя девочка на втором этаже дачного дома в Мытищах решила сделать селфи. Для этого она без ведома своего отца достала из кобуры его травматический пистолет и в процессе фотографирования себя на фотокамеру, встроенную в мобильный телефон, по неосторожности нажала на курок пистолета и выстрелила в себя в область лица", – говорится в сообщении.

В результате огнестрельного ранения девочка получила перелом нижней челюсти. Ее отец привлечен к административной ответственности по факту ненадлежащего хранения пистолета.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – добавили в Следкоме.

Напомним, в Мексике погибли две девушки, которые пытались снять себя на фоне самолета на взлетно-посадочной полосе. Они получили удар по голове от его крыла.

Ранее сообщалось, что ученые подсчитали количество погибших во время селфи, а также назвали самые распространенные ошибки, приводящие к смерти.

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Источник: korrespondent.net

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