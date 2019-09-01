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09. 01. 2019

В Турции журналистка получила год тюрьмы за материал об офшорах

Суд в Стамбуле приговорил журналистку Пэлин Ункер к 13 месяцам и 15 дням тюремного заключения за ее материалы о связи экс-премьера с офшорными компаниями на основе данных документов фирмы Mossack Fonseca в рамках "панамского архива".

Как сообщает Deutsche Welle, кроме того, журналистка должна выплатить 1,3 млн долларов штрафа за "оскорбление и клевету на государственного служащего"..

Метериали Ункер были опубликованы в издании Cumhuriyet, в котором она больше не работает. Ее разоблачения были связаны с "панамским архивом", которые раскрыли данные используемых политиками и знаменитостями офшорных структур.

Бывший премьер-министр Бинали Йылдырым и двое его сыновей подали на Ункер в суд в ноябре 2017 года. Они жаловались из-за статьи о возможных связях сыновей Йылдырыма с 5 офшорными компаниями на Мальте.

Журналистка ни была немедленно помещена в тюрьму, поскольку еще имеет возможность подать апелляцию. Однако сама она в оправдание не верит.

Ранее в США четырем людям предъявили обвинения в налоговом мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях по делу, возбужденному после утечки документов фирмы Mossack Fonsecа.

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Источник: korrespondent.net

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