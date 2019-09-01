В США украинцу предъявили обвинение в мошенничестве

В США украинскому гражданину Валентину Беланову, а также его бывшим сожительницам Нике Христич и Елене Чумаченко предъявили обвинение в сговоре с целью мошенничества. Об этом со ссылкой на обвинительное заключение сообщает в среду, 9 января, РИА Новости.

По версии обвинения, за десять лет мошеннической схемы трое обвиняемых и их сообщники буквально обобрали неназванного состоятельного бизнесмена из Гонконга, заставив его продать активы.

"Сообщники Беланова изображали министра украинского правительства, наследницу российского нефтяного бизнеса и другие персоны, чтобы убедить жертву инвестировать в недвижимость, шахты и нефтяной бизнес в Украине. Истории, которые рассказывали бизнесмену, включали смерть и многочисленные финансовые проблемы его воображаемых партнеров и даже их "отравление радиацией"", - говорится в судебных материалах.

Указано, что Беланов был арестован в США в декабре 2018 года, местонахождение его предполагаемых союзниц из документов дела непонятно.

Обосновывая юрисдикцию американского суда по данному делу, прокуроры сообщили, что часть мошеннической схемы осуществлялась на территории Южного судебного округа Нью-Йорка.

Ранее в польском Люблине задержали и арестовали четырех граждан Украины, которых обвиняют в незаконной легализации иностранцев в Польше.

Также сообщалось, что в Иране освободили украинского моряка Андрея Новичкова, которому грозила смертная казнь.

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Источник: korrespondent.net