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09. 01. 2019

Помпео прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Ирак с необъявленным визитом в рамках своего турне по странам Ближнего Востока. Об этом сообщает Associated Press в среду, 9 января.

Отмечается, что глава американской дипломатии посещает с визитом страны-союзники США в регионе на фоне противоречивых заявлений Дональда Трампа и других представителей Белого дома о выводе войск из Сирии.

Сам Трамп совершил незапланированный визит в Ирак 26 декабря. Тогда американский президент заявил, что США могут использовать свою базу в Ираке для проведения операций в Сирии. В то же время он не встретился с представителями иракской власти, чем возмутил местных политиков.

Государственный департамент США пока официально не прокомментировал информацию о визите Помпео в Ирак.

Ранее во вторник Майк Помпео посетил Иорданию, а в среду после обеда его ждут в Каире.

Накануне Помпео заявил, что США уничтожили 99% сил террористической организации "Исламское государство".

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Источник: korrespondent.net

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