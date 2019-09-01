В Стамбуле в среду, 9 января, все члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Отмечается, что в течение нескольких дней Томос вернется в Украину.

Cмотрите фотогалерею: Синод Вселенского патриархата утвердил Томос

Ранее сообщалось, что Томос на некоторое время вернется в Стамбул, так как его должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата. По данным СМИ, Томос передадут в госархив.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net