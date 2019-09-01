В Стамбуле в среду, 9 января, все члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщает корреспондент ТСН.
Отмечается, что в течение нескольких дней Томос вернется в Украину.
Cмотрите фотогалерею: Синод Вселенского патриархата утвердил Томос
Ранее сообщалось, что Томос на некоторое время вернется в Стамбул, так как его должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата. По данным СМИ, Томос передадут в госархив.
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Источник: korrespondent.net
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