ВОЗ считает неопасным число смертей от "свиного гриппа" в Грузии

Число летальных случаев заболевания вирусом H1N1, известным как "свиной грипп", в Грузии не превышает сезонные показатели в других странах региона. Об этом заявил глава представительства ВОЗ в Грузии Мариян Ивануша на брифинге в среду, 9 января.

"В Грузии количество умерших не выходит за опасные пределы. Это обычный сезон гриппа, как и в других странах региона. Ничего особенного на данном этапе не происходит", - сказал Ивануша.

Ранее СМИ сообщили, что число смертельных случаев заболевания вирусом в Грузии достигло 13.

Представитель ВОЗ напомнил, что в Европе ежегодно от вируса гриппа типа "А", подтипом которого является вирус H1N1, погибает около 70 тысяч человек.

А в Национальном центре по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии заявили журналистам, что причин для паники в связи с сообщениями о смертельных случаях заболевания нет, как и нет угрозы эпидемии. В центре привели в пример международную статистику, указав на то, что в 2018 году в США от того же штамма "свиного гриппа", который в настоящее время фиксируется в Грузии, погибли около 80 тысяч человек.

Накануне Минздрав Грузии официально подтвердил смерть 10 человек, заразившихся вирусом H1N1.

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Источник: korrespondent.net