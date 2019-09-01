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09. 01. 2019

В Средиземном море за три года спасли более 650 тысяч мигрантов

В Средиземном море за три года спасли более 650 тысяч беженцев из стран Африки и Ближнего Востока в результате военно-морской операции Евросоюза по борьбе с перевозчиками нелегальных мигрантов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос, сообщает в среду, 9 января, РИА Новости.

"Евросоюз с 2015 года помог спасти более 650 тысяч мигрантов, сократив на 36% их смертность в морских водах", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Как известно, в декабре страны-члены ЕС договорились продлить до конца марта 2019 года мандат миссии София, основной задачей которой является спасение людей и противодействие нелегальной перевозке мигрантов через Средиземное море. При этом решение продлить миссию только на три месяца, а не на год, как было раньше, продиктовано сопротивлением Италии.

Напомним, операция EUNAVFOR MED, позже получившая название София, действует с 2015 года и нацелена на спасение мигрантов, пытающихся добраться до Европы через Средиземное море. В июне 2016 года главы МИД ЕС расширили мандат миссии, добавив задачи обучения офицеров береговой охраны и ВМС Ливии.

Ранее Бельгия отклонила просьбу Еврокомиссии принять спасенных мигрантов, которые застряли на двух кораблях неправительственных организаций в Средиземном море у Мальты.

Также сообщалось, что в течение 2018 году погибли или пропали без вести почти 4600 мигрантов.

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Источник: korrespondent.net

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