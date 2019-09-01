Лента RSS
Подписаться на ленту
09 января 2019, среда, 17:53
-8°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
09. 01. 2019

В Бельгии изъяли рекордную партию наркотиков

В Бельгии таможенники обнаружили в порту Антверпена контейнер с 7,4 тоннами канабиса, что является одной из крупнейших партий, изъятых в последние годы. Об этом в среду, 9 января, сообщает RTBF.

Указано, что таможенники проверили один из контейнеров с кирпичами, который прибыл из Лаоса, и обнаружили там пакеты с марихуаной.

Как отмечается, обычно в порту Антверпена изымают крупные партии кокаина, а эта находка является достаточно необычной.

Эксперты подсчитали, что за такое количество марихуаны на рынке можно получить 59 млн евро.

Ранее турецкие таможенники на границе с Болгарией установили рекорд по изъятию наркотиков - 1,5 тонны каннабиса.

Перед этим сообщалось, что в Испании полиция обнаружила почти девять тонн кокаина в грузе бананов из Колумбии. Это рекордная партия для Европы, найденная в одном контейнере.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В пачке вискаса теперь не 400, а 300 грамм. Приходится объяснять коту про нефть, про ндс и про пенсии.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.