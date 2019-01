В Китае испытали ударный малозаметный беспилотник

В Китае провели летные испытания ударного малозаметного летательного беспилотника Sky Hawk. Соответствующее видео показала государственная телекомпания CCTV в Twitter.

Указано, что в представленном ролике беспилотник впервые публично демонстрируется в полете.

A video featuring China's flying saucer-like stealth drone the Sky Hawk was shown for the first time on CCTV on Sat, with experts saying the technologies mastered by Chinese developers will allow the drone fly faster, farther and escape detection. https://t.co/AeTSjn7vHA pic.twitter.com/KQoi9gDKWt