В Китае испытали ударный малозаметный беспилотник

В Китае провели летные испытания ударного малозаметного летательного беспилотника Sky Hawk. Соответствующее видео показала государственная телекомпания CCTV в Twitter.

Указано, что в представленном ролике беспилотник впервые публично демонстрируется в полете.

A video featuring China's flying saucer-like stealth drone the Sky Hawk was shown for the first time on CCTV on Sat, with experts saying the technologies mastered by Chinese developers will allow the drone fly faster, farther and escape detection. https://t.co/AeTSjn7vHA pic.twitter.com/KQoi9gDKWt — Global Times (@globaltimesnews) 6 січня 2019 р.

При этом размах крыльев самолета оценивается в 10 метров. Подобный аппарат должны получить строящиеся китайские авианосцы, в том числе оснащенные электромагнитными катапультами.

Известно, что Sky Hawk разработан китайской CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation). Свой первый полет дрон совершил в феврале 2018 года. Также летательный аппарат был представлен в ноябре на Airshow China 2018 в китайском Чжухае.

Ранее компания Bell представила свою новую разработку - концепт летающего такси Nexus.

Также сообщалось, что украинский государственный концерн Антонов разрабатывет проект стратегического ударного беспилотного авиационного комплекса (БПАК), который соответвует стандартам НАТО.

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Источник: korrespondent.net