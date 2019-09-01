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09. 01. 2019

В Баварии лавина накрыла часть села

В общине Марктшелленберг в Баварии пятиметровая лавина накрыла одну из улиц. На данный момент неизвестно, были ли там люди. Об этом в среду, 9 января, сообщает Focus online.

"В этом районе до сих пор не было схода лавин, поэтому мы были несколько застигнуты врасплох", - подчеркнул представитель правоохранительных органов.

В полиции надеются, что никто не пострадал. По крайней мере, специально обученная собака пока не подала сигнал о том, что под снегом могут находиться люди.

Сложные погодные условия сейчас наблюдаются почти на всей территории Германии: юг и юго-восток страны накрыли снегопады, на западе и севере идет дождь, местами с градом. Под водой оказались некоторые улицы в Гамбурге, Бремене и Висмаре, ледяной дождь и град примерно на час парализовали работу крупного германского аэропорта Кельн/Бонн. На отрезке между Нюрнбергом и Мюнхеном трассы А9 утром образовалась почти 40-километровая пробка из-за гололеда, а в аэропорту Мюнхена были отменены как минимум 60 рейсов авиакомпании Lufthansa.

Практически отрезанной от мира оказалась баварская коммуна Яхенау. Единственную дорогу, по которой туда поставляется продовольствие, полностью засыпало снегом. Расчистить ее пока не представляется возможным, поскольку существует угроза падения деревьев.

Источник: korrespondent.net

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