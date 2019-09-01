В небе над Францией пропал истребитель

На востоке Франции в среду, 9 января, пропал с радаров истребитель французских ВВС Mirage 2000D, сообщает радиостанция France Info.

Самолет, на борту которого находились два человека, вылетел из авиабазы Нанси-Оше незадолго до полудня. Связь с истребителем была потеряна, когда он пролетал над горным массивом Юра. Префектура департамента начала операцию по поиску пропавшего самолета. Напомним, 15 декабря в ходе выполнения плановых полетов в Житомирской области при заходе на посадку разбился истребитель Су-27, пилот погиб. двумя месяцами ранее неподалеку города Бердичев разбился истребитель Су-27УБ. Тогда погибли оба пилота.

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Источник: korrespondent.net