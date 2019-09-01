Бесправные женщины. Бегство из Саудовской Аравии

Внимание к вопросу соблюдения прав человека и особенно прав женщин в Саудовской Аравии привлекла очередная попытка бегства девушки из этой страны.

18-летняя гражданка Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед аль-Кунун сбежала от своих родственников, когда ее семья отдыхала в Кувейте. 6 января рейсом из Кувейта она прибыла в Бангкок, столицу Таиланда. Оттуда девушка собиралась добраться до Австралии, где и попросить убежище. Но не тут-то было.

При содействии посольства Саудовской Аравии в Бангкоке Рахаф задержали и планировали депортировать домой. Однако девушка пошла на крайние меры – забаррикадировалась в гостиничном номере и рассказала всю свою историю в Интернете.

Теперь на сторону Рахаф стало агентство ООН по делам беженцев и правозащитные организации. Депортацию в Саудовскую Аравию отменили, но в Таиланд прилетели отец и брат девушки ради того, чтобы вернуть ее домой.

Корреспондент.net разбирался в громком скандале.

Бегство

По словам Рахаф аль-Кунун, на родине она, как и многие саудовские женщины, лишена базовых прав. "Я не могу учиться и работать в своей стране, поэтому хочу быть свободной, учиться и работать так, как я хочу", - написал она в Twitter.

Кроме того, по словам девушки, в родной семье она регулярно подвергалась физическому и моральному насилию, в особенности со стороны своего отца. "Моя семья крайне строга: однажды меня заперли в комнате на полгода за то, что я подстриглась", - рассказывает аль-Кунун.

Она также заявила, что отреклась от ислама и уверены, что родственники не простят ей этого. В Саудовской Аравии отречение от ислама считается тягчайшим преступлением, за которое полагается смертная казнь.

По прибытию в Таиланд в аэропорту Бангкока девушку встретил саудовский дипломат и забрал у нее паспорт.

Власти Таиланда запретили аль-Кунун въезд в страну, объяснив это тем, что она не имела обратного билета и забронированного номера в гостинице. По словам главы иммиграционной полиции Таиланда Сурахате Хакпарна, в посольстве Саудовской Аравии заявили, что девушка сбежала от родителей, и те опасаются за ее безопасность. Аль-Кунун решили вернуть в Кувейт — к семье.

Утром 7 января, за несколько часов до рейса в Эль-Кувейт, таиландский суд отклонил ходатайство о прекращении депортации, поданное адвокатами девушки. Тогда аль-Кунун забаррикадировалась в номере отеля при аэропорте, в котором она провела последние дни, — и самолет улетел без нее.

Kuwait Air officials, #Thai Immigration officials and others are outside #Rahaf's door, demanding she open it. She is refusing, saying that she wants to see UN #Refugee Agency @Refugees & demanding #Thailand let her seek asylum. Time ticking down, flight leaves in 29 minutes. pic.twitter.com/wQ266wWFwX — Phil Robertson (@Reaproy) 7 января 2019 г.

Через соцсети аль-Кунун попросила убежище у властей Канады, США, Австралии и Великобритании. Подруга аль-Кунун — они познакомились в группе для саудовских феминисток — рассказала журналистам, что отец девушки, скорее всего, работает на правительство Саудовской Аравии.

Шансы на убежище

Вечером 7 января в полиции Таиланда заявили, что Аль-Кунун разрешено остаться в стране. Она покинула аэропорт с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Представитель управления Джузеппе де Винсентис заверил, что пока дело Аль-Кунун будет рассматриваться, девушка не будет выслана в страну, в которой ее жизни может угрожать опасность.

Агентство ООН попросило Австралию рассмотреть прошение об убежище Рахаф Мохаммед аль-Кунун. МВД Австралии заявило, что рассмотрит дело в обычном порядке и не будет делать для аль-Кунун каких-либо исключений.

Результатов рассмотрения прошения об убежище девушка будет дожидаться в безопасном месте в Бангкоке, сообщили представители агентства ООН по делам беженцев.

Глава иммиграционной полиции Таиланда Сурачат Хакпарн заявил, что страна предоставит девушке максимально возможную защиту.

"Она теперь находится под суверенитетом Таиланда. Никто, никакое посольство не заставит ее ехать куда бы то ни было, - сказал он. - Мы поговорим с ней и сделаем всё, о чем она попросит".

"Поскольку она сбежала от неприятностей, чтобы попросить нас о помощи... Мы не отправим никого на верную смерть", - добавил Хакпарн.

"У нее очень строгая семья, они применяли силу к ней, ей приходилось сталкиваться в том числе с сексуальным насилием, - рассказывает об аль-Кунун ее подруга. – Она получала угрозы от своего кузена – тот говорил, что хочет увидеть ее кровь и хочет убить ее".

Подруга беглянки также рассказала о суровых общественных устоях в королевстве и призвала относиться всерьез к ее заявлениям о возможной смерти в случае возвращения на родину.

"Если они (родственники) не убьют ее, то не смогут появляться на людях после ее отречения от ислама, поэтому они обязаны это сделать, - объяснила подруга беглянке британской The Guradian. – В целом так: если вы мужчина, то должны это доказать. Если они не убьют ее, то не могут показываться в обществе других мужчин".

Сурачат Хапарн завил, что еще одним мотивом поступка Рахаф стало нежеланное замужество: "Она сбежала от семьи, чтобы не быть выданной замуж, и опасается, что может оказаться в беде в случае возвращения в Саудовскую Аравию".

Родственники аль-Кунун ее слова пока никак не комментировали. Во вторник, 8 января, в Таиланд прибыли отец девушки и брат. "Отец теперь здесь, в Таиланде, и это источник беспокойства", - заявил представитель Human Rights Watch.

Посольство Саудовской Аравии в Таиланде заявило, что оно не добивалось экстрадиции аль-Кунун. "Посольство рассматривает инцидент как семейное дело", - говорится в заявлении тайского диппредставительства Саудовской Аравии.

Глобальная проблема

Многие саудовские женщины бегут из страны. Официальных данных нет, но согласно сообщениям, за последние несколько лет сотни женщин пытались уехать за границу, в попытке избежать насилия дома или же навязанного им брака. Согласно данным исследования, проведенного университетом Ум-Алькурра, более 95% бежавших - подданные Саудовской Аравии.

В прошлом году саудовские женщины получили больше прав. Им теперь можно водить автомобиль, голосовать на выборах и избираться в местные советы. Но правила, согласно которым у женщины должен быть опекун мужского пола, остаются в силе. Если саудовская женщина хочет выйти замуж, получить паспорт или поехать за границу, она должна получить на это согласие своего опекуна: отца, брата, мужа и даже в некоторых случаях сына.

Подобные случаи

В 2017 году 24-летняя Дина Али Ласлум бежала в Австралию через Филиппины, однако в аэропорту Манилы ее перехватили родственники и отправили обратно в Саудовскую Аравию.

Она сумела воспользоваться телефоном туриста из Канады, чтобы отправить видеосообщение в Твиттер, в котором сказала, что ее семья ее убьет.

Дальнейшая ее судьба после возвращения в Саудовскую Аравию остается неизвестной.

В феврале 2018 года 32-летняя Латифа аль-Мактум — дочь правителя Дубая и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда аль-Мактума предприняла неудачную попытку побега из Дубая. С тех пор о ней ничего неизвестно.

Незадолго до побега Латифа записала видео, в котором обвинила своего отца шейха Мухаммеда в том, что он сам виновен во многих убийствах и покрывает убийства, совершенные другими. “Скоро я собираюсь покинуть это место. Если я потерплю неудачу, это видео поможет мне, потому что мой отец заботится только о своей репутации. Он готов убить ради нее… Если вы это смотрите, то я либо мертва, либо нахожусь в очень сложной ситуации”, — заявила Латифа. Видео появилось в Интернете через неделю после ее исчезновения.

Латифа рассказала, что в 2000 году пыталась сбежать ее старшая сестра Шамса. Во время каникул в Великобритании девушка ушла из семейного поместья в графстве Суррей. Ее поймали через два месяца и, накачав наркотиками, переправили в Дубай на частном самолете. С тех пор, по словам Латифы, сестру держали взаперти. Сейчас она находится под наблюдением психиатра и принимает лекарства, рассказала Латифа.

“Она сбежала, потому что не могла делать то, что делают люди в цивилизованном мире: водить машину, путешествовать, просто самой делать выбор. Мы лишены свободы воли”, — рассказала Латифа. В 2002 году она тоже попыталась сбежать, но ее задержали на границе. Принцессу доставили в место наподобие тюрьмы, где, по ее словам, сутками держали в темноте, не давали одежды и предметов гигиены, а также избивали. “Охранники сказали: “Твой отец приказал избивать тебя до смерти””, — заявила принцесса. Ее освободили через три года и четыре месяца.

Cвой второй побег принцесса готовила семь лет. В день побега она с подругой доехала на автомобиле до Омана, оттуда отправилась вплавь на надувной лодке. В ней добралась до международных вод, где пересела на яхту. План состоял в том, чтобы добраться до индийского штата Гоа. Но через несколько дней в 48 километрах от места назначения военные из ОАЭ захватили судно и развернули его назад.

Источник: korrespondent.net