В Беларуси вынесли первый в 2019 году смертный приговор

В Могилевской области Беларуси суд приговорил к смертной казни Александра Осиповича, которого признали виновным в двойном убийстве с особой жестокостью. Об этом в среду, 9 января, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что преступнику назначена исключительная мера наказания - смертная казнь через расстрел.

Поданным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков избил случайных знакомых девушек. Те, опасаясь за свои жизнь и здоровье, закрылись в ванной комнате, пытаясь спастись, но мужчина, вооружившись молотком и ножами, ворвался в ванную комнату. После этого, он нанес одной девушке не менее 77 ударов молотком, ножом и руками по различным частям тела, из них не менее 48 ударов молотком по голове. Второй девушке - не менее 16 ударов ножом и руками по различным частям тела, из них не менее двух ударов ножом в шею и голову. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия.

Как известно, Беларусь - единственная в Европе страна, где сохраняется смертная казнь. В соответствии с Конституцией смертная казнь применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда о смертной казни приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2018 году было вынесено два новых смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

В ноябре в Беларуси казнили двух мужчин-фигурантов дела о "черных риелторах". Их признали виновными в убийстве шести человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net