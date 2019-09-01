Лента RSS
Подписаться на ленту
09 января 2019, среда, 19:29
-8°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
09. 01. 2019

В Беларуси вынесли первый в 2019 году смертный приговор

В Могилевской области Беларуси суд приговорил к смертной казни Александра Осиповича, которого признали виновным в двойном убийстве с особой жестокостью. Об этом в среду, 9 января, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что преступнику назначена исключительная мера наказания - смертная казнь через расстрел.

Поданным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков избил случайных знакомых девушек. Те, опасаясь за свои жизнь и здоровье, закрылись в ванной комнате, пытаясь спастись, но мужчина, вооружившись молотком и ножами, ворвался в ванную комнату. После этого, он нанес одной девушке не менее 77 ударов молотком, ножом и руками по различным частям тела, из них не менее 48 ударов молотком по голове. Второй девушке - не менее 16 ударов ножом и руками по различным частям тела, из них не менее двух ударов ножом в шею и голову. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия.

Как известно, Беларусь - единственная в Европе страна, где сохраняется смертная казнь. В соответствии с Конституцией смертная казнь применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда о смертной казни приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2018 году было вынесено два новых смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

В ноябре в Беларуси казнили двух мужчин-фигурантов дела о "черных риелторах". Их признали виновными в убийстве шести человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В пачке вискаса теперь не 400, а 300 грамм. Приходится объяснять коту про нефть, про ндс и про пенсии.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.