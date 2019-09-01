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09. 01. 2019

В Норвегии заговорили о войне в Европе

Вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым. Об этом в своей ежегодной речи в среду, 9 января, в Военном обществе заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
 

Он отметил, что Россия ведет открытую конфронтацию с западными государствами, что напрямую влияет на безопасность Норвегии и стран-союзниц. 

По мнению министра, Россия стремится к подрыву единства Запада и международного сотрудничества и использует свои военные и экономические силы, пренебрегая дипломатией. 

"По большому счету развитие событий в нашем окружении демонстрирует, что мы должны брать в расчет, что вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым", - подчеркнул он.
 
Бакке-Йенсен считает, что возможное столкновение будет иметь серьезные последствия для скандинавских стран.
 
Расходы на оборону страны за последние пять лет увеличились примерно на 30%, и этот рост будет продолжаться, заявил министр.

Ранее сообщалось, что во многих странах Западной Европы увеличивается количество владельцев оружия.

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Источник: korrespondent.net

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