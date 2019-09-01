Трамп запретил давать Калифорнии деньги на борьбу с пожарами

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить оказывать финансовую помощь Калифорнии для борьбы с лесными пожарами.
"Миллиарды долларов направляются в штат Калифорния для (борьбы - ред.) с лесными пожарами, которые при надлежащем управлении лесами никогда бы не произошли. До тех пор, пока они не приведут свои законы в порядок, что маловероятно, я приказал Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям не выделять деньги. Это позорная ситуация в плане жизней и денег!", - написал Трамп в Twitter в среду, 9 января.
В то же время, пользователи Сети обратили внимание, что Трамп дважды неправильно написал слово "лес", добавив в него лишнюю букву "r" - "forrest" вместо "forest". В итоге вместо существительного получилось мужское имя, известное, в частности по фильму "Форрест Гамп".
Именно этого персонажа сразу стали вспоминать в комментариях пользователи Twitter, некоторые из которых назвали президента "Форрест Трамп".
Напомним, прошлой осенью в результате сильных лесных пожаров в Калифорнии погибли 85 человек, были разрушены около 14 тысяч домов, более 500 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений.
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Источник: korrespondent.net