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09. 01. 2019

Во Франции нашли обломки пропавшего истребителя - СМИ

Обломки истребителя ВВС Mirage 2000D, пропавшего с радаров около полудня, нашли в горах французского департамента Юра. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в среду, 9 января.

Поисково-спасательная операция в районе горного массива Юра продолжается.

Удалось ли пилоту и его помощнику катапультироваться, неизвестно.

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Как сообщалось, двухместный истребитель, который поднялся в небо с воздушной базы Нанси-Оше, незадолго до полудня исчез с радаров. Последний раз его зафиксировали во время полета над горным массивом Юра. В регионе наблюдаются сложные погодные условия.

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Источник: korrespondent.net

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