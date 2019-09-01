Экс-министру Израиля грозит 11 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Ирана

Израильскому бывшему министру энергетики Гонену Сегеву грозит 11 лет лишения свободы за шпионаж в пользу непримиримого врага Израиля - Ирана. В рамках судебного процесса, который продолжается с июля, Сегев заключил сделку с прокуратурой и готов признать себя виновным в шпионаже с отягчающими обстоятельствами, сообщило министерство юстиции страны в среду, 9 января. Оглашение приговора ожидается 11 февраля.

Процесс в Иерусалиме проходит в закрытом режиме. О конкретных обвинениях, выдвинутых против Сегева, занимавшего пост министра энергетики и инфраструктуры Израиля в 1995-1996 годах, мало сведений. Известно, однако, что обвинения касаются периода с 2012 года, когда Сегев жил в Нигерии, до задержания экс-министра в аэропорту Тель-Авива в мае 2018 года.

Гонен Сегев в 1990-е годы занимал министерский пост в правительстве тогдашнего премьер-министра Ицхака Рабина, который впоследствии был убит израильским правым экстремистом. Переход Сегева из правоэкстремистской партии в партию "Авода" Рабина обеспечил решающее голосование по заключенному в Осло мирному договору между Израилем палестинцами о будущем статусе сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Сегев уже неоднократно вступал в конфликт с законом. В 2003 году он получил один год условно за попытку мошенничества с кредитными картами. Годом позднее ему были предъявлены обвинения в том, что он с помощью дипломатического паспорта с подделанным сроком годности пытался провезти из Нидерландов в Израиль 30 тысяч таблеток экстази. Тогда Сегев, по соглашению с прокуратурой, признал свою вину.

Ранее в Иране женщину, которая является гражданкой этой страны и Австралии, задержали по подозрению в шпионаже.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net