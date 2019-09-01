Мальта разрешила сойти на берег мигрантам, спасенным в декабре

Мальта позволит сойти на берег 49 мигрантам с двух кораблей неправительственных организаций, которых спасли в Средиземном море еще в прошлом месяце. Об этом заявил премьер-министр страны Джозеф Мускат, сообщает агентство DPА в среду, 9 января.

Корабль немецкой организации Sea-Watch взял на борт 32 человек 22 декабря, а судно другой немецкой организации Sea-Eye спасло 17 людей на неделю позже, 29 декабря.

Мускат заявил, что восемь государств-членов ЕС согласились "принять всех" 49 мигрантов. Он назвал Германию, Францию, Португалию, Ирландию, Румынию, Люксембург, Нидерланды и Италию.

Кроме того, из 249 мигрантов, которых Мальта спасла в конце декабря, 131 будут переселены в другие страны ЕС, а 44, приехавших из Бангладеш, будут репатриированы.

Мигранты были в центре напряженного дипломатического противостояния, на фоне предупреждений о том, что ситуация на борту спасательных кораблей все больше ухудшается из-за физического истощения людей.

Накануне Бельгия отклонила просьбу Еврокомиссии принять спасенных мигрантов, которые застряли на двух кораблях неправительственных организаций в Средиземном море у Мальты.

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Источник: korrespondent.net