"Сказал пока-пока": Трамп ушел со встречи с лидерами демократов



Президент США Дональд Трамп заявил, что он покинул встречу со спикером палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и лидером демократов в Сенате Чаком Шумером после того, как они отказались согласовывать бюджет на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом американский лидер написал в Twitter в среду, 9 января.

Трамп подчеркнул, что встреча с Шумером и Пелоси была "тратой времени". Президент США отметил, что получил отрицательный ответ от Пелоси, когда спросил ее, согласуют ли демократы бюджет на стену, если он срочно пересмотрит бюджет.

"Я сказал пока-пока, больше ничего не работает!" – заявил Трамп.

Напомним, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена (шатдаун) из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. 8 января Трамп выступил со своим первым телеобращением к нации на фоне шатдауна.

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Источник: korrespondent.net