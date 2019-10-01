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10. 01. 2019

Италия отказывается принимать мигрантов


Италия не намерена принимать новых мигрантов и предлагает ускорить процесс их депортации из Европы. Об этом заявил вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в среду, 9 января, сообщают зарубежные СМИ. 
 
По его словам, озвучиваемые в Европе предложения принимать мигрантов "становятся большой проблемой". 
 
"Я как министр никогда не соглашусь на то, чтобы принимать новых мигрантов. Мы должны ускорить процесс депортации, который уже начался в Европе", – сказал Сальвини.
 
Напомним, в декабре 2018 года Генассамблея ООН приняла Глобальный пакт о беженцах. Документ включает пути минимизации негативных факторов миграционных процессов и способы защиты мигрантов. 
 
Многие страны, в числе которых были США, Австрия, Венгрия, Болгария, Италия, Швейцария, Чехия, Австралия и Израиль, заранее говорили, что не намерены подписывать пакт.

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Источник: korrespondent.net

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