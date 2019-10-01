Инфляция в Венесуэле составила почти 2 000 000%



В Венесуэле уровень годовой инфляции составил почти 1,7 миллиона процентов. Об этом сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман в Twitter в среду, 9 января.

2"018 год закончился с инфляцией почти в 1,7 млн процентов. С этим показателем Венесуэла становится одной из трех стран мира с самой высокой в истории инфляцией. Это результат работы тех, кто узурпирует власть, а также тех, кто не предлагает мер для разрешения кризиса, в котором мы живем", – написал он.

Венесуэла занимает первое место по уровню инфляции среди стран мира. На втором месте в списке находится Судан, на третьем – КНДР.

В Венесуэле несколько лет продолжается острый экономический кризис, сопровождающийся обесцениванием местной валюты, нехваткой лекарств и продовольствия и оттоком населения. По данным ООН, страну уже покинули 2,3 млн человек.

Напомним, в декабре 2017 года президент Венесуэлы объявил о создании национальной криптовалюты. С 20 августа 2018 года национальная валюта страны привязана к курсу криптовалюты. С октября прошлого года Венесуэла использует петро в международной торговле.

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Источник: korrespondent.net