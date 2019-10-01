Лукьяненко заявил о завершении серии книг о "дозорах"



Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил в интервью Известиям, что он работает над последней книгой в цикле романов об Антоне Городецком.



Писатель отметил, что не хотел бы раскрывать детали последней книги раньше времени и заверил, что она действительно будет финалом цикла.



"Она должна поставить большую жирную точку во всей этой истории", – сказал Лукьяненко.



Фантаст добавил, что в настоящее время он работает над другой книгой и намерен вернуться к "дозору" не раньше весны текущего года. При этом Лукьяненко подчеркнул, что финал цикла не означает смерть Антона Городецкого.



Напомним, соцопрос показал, что треть украинцев не читают книги. Также сообщалось, что Госкомтелерадио запретило ввоз 26 российских книг.

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Источник: korrespondent.net