В Германии бастуют сотрудники аэропортов

В Германии в четверг, 10 января, бастуют сотрудники аэропортов, отвечающие за безопасность перевозок пассажиров и грузов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Забастовка началась в трех крупных аэропортах Германии - Кельн-Бонн, Дюссельдорф и Штутгарт.

Эту информацию подтвердил представитель профсоюза Verdi. Акция может затронуть почти 110 тысяч пассажиров.

Отмечается, что из-за стачки у пропускных ворот, через которые грузовые транспортные средства попадают на территорию воздушной гавани Кельн-Бонн, уже в ночные часы возник хаос: длинная очередь из автомобилей протянулась до автобана, связывающего город с аэропортом.

По данным СМИ, германский профсоюз настаивает на введении единой федеральной тарифной сетки, предполагающей оплату в 20 евро за час работы сотрудников, досматривающих пассажиров, грузы и персонал аэропорта. В настоящий момент этот показатель варьируется в зависимости от земли и характера деятельности. Работодатели были готовы пойти на уступки и согласиться на повышение зарплат в коридоре, верхняя граница которого предполагалась на уровне в 6,4 процента. В Verdi с предложением не согласились.

Напомним, 7 января в двух аэропортах Берлина сотрудники службы безопасности устроили забастовку, которая привела к нарушению рейсов.

Также сообщалось, что 2 января инкассаторы в ФРГ устроили забастовку. Профсоюз Verdi грозил проблемами и требовал повысить зарплаты на 250 евро в месяц.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net