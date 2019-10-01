Число жертв метелей в Европе достигло 14 человек

Число жертв метелей в Европе уже достигло 14 человек. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в среду, 9 января.

Из-за метелей тяжелая ситуация сейчас в Австрии. В некоторых регионах проблемы с электроэнергией.

Метеорологи предупреждают, что будет хуже. Снегопады не стихнут еще несколько дней. Спасатели просят людей оставаться дома.

От метелей страдает и большая часть Словакии. Чтобы гигантские снежные заносы не проломили крыши домов, местные жители по несколько раз в день пытаются расчищать их.

Ранее сообщалось, что в Европе из-за сильных снегопадов погибли 12 человек.

В Баварии лавина накрыла часть села

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Источник: korrespondent.net