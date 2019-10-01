Украинских моряков выписали из больницы в Турции

Пострадавших при кораблекрушении балкера Volgo Balt 214 моряков уже выписали из клиники города Самсун в Турции. Об этом в четверг, 10 января, сообщил в соцсети Тwitter консул Украины в Турции Андрей Сибига.

По его словам, утром моряки встретились с губернатором Самсуна.

"Еще раз выражаем ему благодарность и турецкой стороне за оказанную высокопрофессиональную помощь и искреннюю заботу. В ближайшее время моряки вернутся на родину, - написал Сибига.

Українських моряків виписано з клініки м Самсун.Вранці вони зустрілися з губернатором Самсуна-ще раз висловлюємо вдячність @osmankaymk та турецькій стороні за надану високопрофесійну допомогу та щиру турботу. Найближчим часом моряки повернуться на Батьківщину https://t.co/HqHiU9DQAj — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 10 января 2019 г.

Напомним, 7 января у северного побережья Турции затонуло судно под флагом Панамы. Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, погибли, еще семь человек удалось спасти.

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Источник: korrespondent.net