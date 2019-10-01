В Йемене дрон атаковал генералов во время парада

Шесть военнослужащих погибли и не менее 20 пострадали в результате атаки повстанцев-хуситов на военную авиабазу правительственных сил в провинции Лахдж на юге Йемена. Об этом сообКак сообщил телеканал Al Arabiya в четверг, 10 января.

Отмечается, что в момент нападения на базе Аль-Анад проходил военный парад.

По данным телеканала Sky News Arabia, среди пострадавших губернатор провинции Ахмед Абдалла ат-Турки и командующий 4-м военным округом генерал-майор Фадль Хасан. Кроме того, ранены начальник Генштаба армии генерал-лейтенант Абдалла Салем ан-Нахъи, его заместитель Салех аз-Зиндани и глава военной разведки Мухаммед Салех Таммах.

Также есть пострадавшие и среди освещавших церемонию журналистов. Погибшие военные сопровождали военачальников.

Парад проходил в связи с началом нового учебного года для курсантов. Хуситы направили начиненный взрывчаткой беспилотник на трибуну, где находились представители высшего командования армии и чиновники.

База Аль-Анад расположена в 60 км к северу от города-порта Аден, который считается временной столицей страны после захвата хуситами Саны.

Напомним, участники гражданской войны в Йемене договорились об освобождении тысяч пленных. Переговоры проходили в окрестностях столицы Швеции Стокгольма при посредничестве ООН.

Также сообщалось, что в интернете опубликовали видео подрыва хуситами танка M60A3 американского производства.

Конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения Ансар Аллах продолжается с 2014 года. С марта 2015 года на стороне власти выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

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Источник: korrespondent.net