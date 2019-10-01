Опубликовано видео падения военного спутника РФ

Камеры телеканала FOX во время трансляции матча по крикету в Новой Зеландии сняли момент гибели российского спутника Космос-2430. В частности, аппарат попал на видео 5 января, сообщает в четверг, 10 января, Lenta.ru.

Отмечено, что тогда новозеландские СМИ приняли это явление за метеор или космический мусор.

Напомним, 10 января Командование воздушно-космической обороны Северной Америки заявило о том, что это был российский военный спутник Космос-2430.

Вскоре в России заявили, что их военный спутник Космос-2430, который сгорел в атмосфере, был сведен с орбиты планово и этот процесс якобы проходил под контролем ВКС РФ.

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Источник: korrespondent.net