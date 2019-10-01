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10. 01. 2019

В Китае заявили о прогрессе в торговом споре с США

На первых в этом году консультациях по урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий Китай и США достигли прогресса в решении структурных проблем. Об этом заявил в четверг, 10 января, официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, сообщает ТАСС.

"Что касается структурных проблем, в только что прошедшем раунде переговоров был достигнут прогресс в их решении. Мы стали больше друг другу доверять, заложили основу для устранения взаимной обеспокоенности", - отметил он.

Чиновник добавил, что на предстоящем этапе переговорные группы двух стран продолжат активно работать, содействовать продвижению переговоров в соответствии с намеченным планом.

Как сообщалось, первый раунд китайско-американских торговых переговоров на уровне замминистров в Пекине прошел 7-9 января, и, как отметили ранее обе стороны, был плодотворным. В частности, в США заявили, что Китай пообещал увеличить закупки американских товаров.

Ранее американский СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен вскоре заключить торговое соглашение с Китаем, чтобы нормализовать обстановку на американских рынках.

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Источник: korrespondent.net

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