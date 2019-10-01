Лента RSS
Подписаться на ленту
10 января 2019, четверг, 18:27
-10°C
Завтра -10°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,49
10. 01. 2019

В Греции запретили демонстрации во время визита Меркель

Правительство Греции запретило проводить демонстрации на время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Афины. Об этом в четверг, 10 января, сообщает агентство AP.

"Власти запретили демонстрации в значительной части центральных Афин и закроют улицы и станции метро на время визита канцлера Германии Ангелы Меркель, которая прибыла в столицу Греции в четверг во второй половине дня для встреч с премьер-министром Алексисом Ципрасом и другими чиновниками", - говорится в сообщении.

Предполагается, что около 2000 офицеров, полицейский вертолет и беспилотники будут развернуты на время приезда Меркель в столицу Греции. Ожидается, что визит канцлера ФРГ завершится днем ​​11 января.

Как известно, Германия была одним из крупнейших кредиторов Греции в рамках программ помощи во время финансового кризиса в стране.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Ох, не случайно в гороскопе весы рядом с девой...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.