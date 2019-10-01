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10. 01. 2019

Турция обещает наступление в Сирии, если США отложат вывод войск

Турция намерена продолжить отложенную военную операцию против курдских бойцов на севере Сирии в случае задержки вывода американских войск из региона. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает в четверг, 10 января, DPA.

"Мы будем воплощать наше решение на практике, если это (вывод) будет в течение определенного периода времени", - предупредил Чавушоглу.

Он также заявил, что борьба с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) не зависит от "чьего-либо разрешения".

Напомним, президент США Дональд Трамп в декабре объявил о выводе американских войск из Сирии. В свою очередь Анкара отложила запланированное наступление в северной Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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