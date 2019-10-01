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10. 01. 2019

В России заявили о рекордной добыче газа

В 2018 году добыча газа в России выросла примерно на 5% - до рекордных 725 миллиардов кубометров. Об этом в четверг, 10 января, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с президентом Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
 
 
"В газовой отрасли также побит 18-летний рекорд по добыче – 725 миллиардов кубических метров газа добыто. Это составляет примерно пятипроцентный прирост к 2017 году", - сказал министр.
 
Новак также сообщил, что добыча нефти в РФ в 2018 году выросла на 10 миллионов тонн, или на 1,6% к 2017 году – до 556 миллионов тонн.
 
"Было введено в эксплуатацию 54 месторождения, из них несколько крупных, такие месторождения, как Русское, Тагульское, Куюмбинское – Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ", - рассказал министр.
 
Ранее Укргаздобыча заявила о рекордной добыче газа за последние 25 - за 2018 год было добыто 15,49 млрд кубометров газа.
 

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Источник: korrespondent.net

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