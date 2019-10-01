НАТО готово к военным мерам - Столтенберг

Североатлантический альянс готов к военным действиям для решении конфликта вокруг договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом заявил генеральный секретарь НАТОЙенс Столтенберг, пишет ABC Nyheter.

"Действия в работе над договором о сокращении вооружений могут носить военный характер, но мы можем найти новый подход", - сказал генсек.

Глава организации также напомнил об ультиматуме, выдвинутом против РФ за неисполнение условий договора. "Мы дали России последний шанс. Срок истекает второго февраля", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности избежать обострения конфликта с Россией, Столтенберг подчеркнул важность диалога. "Пока НАТО стоит на прочных и сильных позициях, мы можем вести диалог с Россией. Это я усвоил из норвежской политики. Норвегия всегда тесно сотрудничала с Россией во многих областях, и это происходит не вопреки, но благодаря НАТО", - добавил он.

Глава альянса также рассказал о планах НАТО на 2019 год. По его словам, высший приоритет остается за "спасением" ДРСМД, но "нужно готовиться" и к миру без подобного договора. "Это настолько серьезно, что я не собираюсь спекулировать на тему действий НАТО в этом случае", - прокомментировал политик возможность провала переговоров.

Другая важная тема для НАТО в новом году - разногласия внутри организации, включая высказывания президента США Дональда Трампа о целесообразности существования альянса.

"Часто мы думаем, будто НАТО существует просто для того, чтобы США присматривали за Европой. Нет, Европа тоже обеспечивает безопасность Соединенных Штатов", - отметил глава организации, вспомнив о применении 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне после терактов 11 сентября 2001 года в США.

Ранее заместитель Столтенберга Алехандро Альваргонсалес заявил, что НАТО готов поддерживать диалог с Россией по всем вопросам, включая договор о ракетах.

При этом он отметил, что Россия и США должны напрямую вести переговоры о договоре по ликвидации ракет, без участия Альянса.

21 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Президент РФ Владимир Путин считает, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.

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Источник: korrespondent.net