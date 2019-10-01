Талибы напали на КПП в Афганистане: более 30 погибших

Исламское террористическое движение Талибан совершило серию нападений на контрольно-пропускные пункты в четырех провинциях Афганистана, убив при этом 32 человека. Об этом сообщает Reuters в четверг, 10 января.

По данным агентства, подавляющее число погибших составили афганские военнослужащие и сотрудники полиции. Власти Афганистана сообщают о по меньшей мере 25 убитых боевиках.

Собеседник агентства также отмечает, что этой зимой участвующие в конфликте в Афганистане стороны резко возобновили атаки, что привело к многочисленным потерям как среди боевиков, так и афганских военных силах.

Ранее боевики Талибана напали на контрольно-пропускные пункты афганской провинции Бадгис, которая граничит с Туркменистаном, - погиб 21 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net