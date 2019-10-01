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10. 01. 2019

В Турции открыли дело по крушению сухогруза Volgo Balt

Турецкие правоохранители возбудили уголовное дело по факту крушении сухогруза Volgo Balt 214 у берегов Турции, вследствие которого погибли четверо граждан Украины. Об этом сообщил секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Турции Борис Ясинский, информирует Громадське в четверг, 10 января.

По словам дипломата, Украина направила ноту в министерство иностранных дел Турции с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что судно везло уголь с оккупированного Донбасса.

В рамках расследования дела турецкие правоохранители исследуют происхождение угля, которое везли из российского порта.

Напомним, 7 января у северного побережья Турции затонуло судно под флагом Панамы Volgo Balt 214. Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, погибли, еще семь человек удалось спасти.

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Источник: korrespondent.net

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