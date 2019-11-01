Художника из РФ осудили на три года за поджог Банка Франции

Российский художник-акционист Петр Павленский в четверг, 10 января, был приговорен к трем годам заключения за поджог Банка Франции в октябре 2017 года, передает Интерфакс.

Отмечается, что по решению французского суда, два года тюремного срока он будет отбывать условно. Таким образом, Павленский в ближайшее будет освобожден из-под стражи в силу того, что провел в заключении 11 месяцев.

Как сообщила французская пресса, в заключительном слове художник-эмигрант призвал убрать Банк Франции с площади Бастилии в Париже и поприветствовал движение "желтых жилетов".

Напомним, 16 октября 2017 года Павленский, получивший во Франции политическое убежище, поджег вход в филиал Банка Франции в Париже. По словам художника, он провел акцию, "чтобы разжечь огонь революции по всему миру".

Французская полиция задержала Павленского на месте инцидента. Его обвинили в уничтожении чужого имущества опасным для окружающих способом.

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Источник: korrespondent.net