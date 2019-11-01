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11. 01. 2019

Выборы в Венесуэле не вызывают доверия у ЕС

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что результаты президентских выборов в Венесуэле не были свободными и справедливыми и они не вызывают доверия. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, распространенном в четверг, 10 января в Брюсселе. 

По словам Могерини, ЕС "глубоко сожалеет, что его призыв к новым президентским выборам в соответствии с международно признанными демократическими стандартами и венесуэльским конституционным порядком был проигнорирован, и что президент Мадуро сегодня начинает новый мандат на основе недемократических выборов".

Глава дипломатии ЕС призвала президента Мадуро "признать и уважать роль и независимость Национального собрания как демократически избранного института, освободить всех политических заключенных, поддерживать верховенство закона, соблюдать права человека и основные свободы и срочно удовлетворить насущные потребности населения".

Она предупредила, что Евросоюз будет пристально наблюдать за решениями и действиями, которые могут подрывать демократию и права человека в Венесуэле, оставляя за собой право на ответные меры.

В то же время Могерини подтвердила готовность Брюсселя "оказывать содействие населению страны "в связи с гуманитарным и миграционным кризисом в этой стране".

Напомним, 10 января Мадуро вновь вступил в должность президента Венесуэлы на период в шесть лет. 

Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая 2018 года. По их итогам ЦИК Венесуэлы объявил о победе действующего президента, набравшего около 70 процентов голосов.

После вступления Мадуро на пост главы государства власти Парагвая объявили о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.

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Источник: korrespondent.net

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