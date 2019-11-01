МИД ФРГ отверг критику США по Северному потоку-2

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отверг критику США в адрес проекта газопровода Северный поток-2.
"Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США", − заявил Маас на мероприятии Восточного комитета немецкой экономики в Берлине в четверг, 10 января.
Глава германской дипломатии считает, что введение односторонних санкций против газопровода стало бы "неверным путем".
"Если из проекта вытеснят немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину", − указал Маас.
Говоря о России, он назвал отношения с ней "главной составляющей европейской восточной политики".
"Разрешение конфликтов без России невозможно", − продолжил министр.
В свою очередь председатель Восточного комитета Вольфганг Бюхеле отметил, что поставки российского газа через Германию в Европу обеспечат стабильные цены на этот энергоноситель после того, как прекратится добыча газа в Нидерландах.
Газопровод, строительство которого ведется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим Северным потоком. Работы планируется завершить в 2019 году.
В июне президент США Дональд Трамп назвал ФРГ "заложницей" России и связал свои слова в адрес Берлина со строительством Северного потока-2.
11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, в которой выразила протест против строительства Северного потока-2, а также поддержала введение санкций для противодействия этому проекту − в частности, против европейских компаний, участвующих в его реализации. Документ не носит обязывающего характера.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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