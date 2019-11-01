Лента RSS
Подписаться на ленту
11 января 2019, пятница, 06:38
-9°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,49
11. 01. 2019

США в Давосе представит глава Минфина − СМИ

Делегацию США на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит министр финансов Стивен Мнучин. Об этом сообщило в четверг, 10 января, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что американская администрация направляет в Давос немногочисленную делегацию во главе с министром финансов.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Тwitter, что отменяет свой визит на форум из-за ситуации на южной границе, которая привела к "шатдауну" правительства.

Как сообщал Корреспондент.netс 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Ох, не случайно в гороскопе весы рядом с девой...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.