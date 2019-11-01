Лента RSS
Подписаться на ленту
11 января 2019, пятница, 06:28
-9°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,49
11. 01. 2019

Трамп пожелал Безосу удачи в разводе

 
Президент США Дональд Трамп в четверг, 10 января, пожелал основателю Amazon Джеффу Безосу удачи в разводе со своей женой Маккензи, назвав будущее судебное разбирательство "прекрасным". Об этом сообщает Bloomberg.

"Желаю ему удачи. Это будет прекрасно", − сказал Трамп журналистам.

Агентство напоминает, что ранее Трамп публично критиковал Безоса и пренадлежащую ему газету The Washington Post. Также глава государства оказал давление на почтовую службу США, чтобы повысить цены, которые она взимает с Amazon за доставку посылок.

Напомним, 9 января Безос и его жена объявили о разводе. Позже стало известно, что бизнесмен имеет отношения на стороне.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Ох, не случайно в гороскопе весы рядом с девой...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.