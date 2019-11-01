Трамп пожелал Безосу удачи в разводе

Президент США Дональд Трамп в четверг, 10 января, пожелал основателю Amazon Джеффу Безосу удачи в разводе со своей женой Маккензи, назвав будущее судебное разбирательство "прекрасным". Об этом сообщает Bloomberg.

"Желаю ему удачи. Это будет прекрасно", − сказал Трамп журналистам.

Агентство напоминает, что ранее Трамп публично критиковал Безоса и пренадлежащую ему газету The Washington Post. Также глава государства оказал давление на почтовую службу США, чтобы повысить цены, которые она взимает с Amazon за доставку посылок.

Напомним, 9 января Безос и его жена объявили о разводе. Позже стало известно, что бизнесмен имеет отношения на стороне.

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Источник: korrespondent.net