В Словакии поезд столкнулся с фурой, есть пострадавшие

На северо-западе Словакии, в районе города Чадца, вечером в четверг, 10 января, столкнулись пассажирский поезд и фура. Об этом сообщает Aktuality.sk.
Столкновение поезда и грузовика произошло на железнодорожном переезде с сигнализацией.
От удара железнодорожный состав сошел с рельсов, вагоны упали набок.
Пострадали по меньшей мере шесть пассажиров поезда и водитель грузовика. По предварительным данным, в момент ДТП в поезде находились 70 пассажиров.
Ранее в Германии в результате столкновения поезда с фурой пострадали 17 человек.
Также сообщалось, что в Дании столкнулись поезда, погибли шесть человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость